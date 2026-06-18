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В Ленобласти назначили выборы в Законодательное собрание

Депутаты регионального парламента приняли постановление о назначении выборов в Заксобрание нового созыва. Голосование состоится 20 сентября 2026 года, сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти.

Выборы состоятся 20 сентября

Выборы состоятся 20 сентября

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Выборы состоятся 20 сентября

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Назначение выборов — важнейшее политическое событие для региона. Выборы — один из ключевых институтов демократии, благодаря которому жители могут участвовать в определении будущего области»,— цитирует пресс-служба слова представителя губернатора в Законодательном собрании региона Анны Данилюк.

Как отметила госпожа Данилюк, задача властей — обеспечить открытый и прозрачный избирательный процесс. О выдвижении кандидатов и предварительных итогах регистрации будет объявлено позднее.

Ранее сообщалось о назначении выборов в Санкт-Петербурге. В городское Заксобрание будут избраны 50 депутатов: 25 депутатов избираются по одномандатным округам, еще 25 — по партийным спискам.

Подробнее о том, как Петербург готовится к выборам в Госдуму — в материале «Ъ Северо-Запад» «Партии занимают округа».

Карина Дроздецкая

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