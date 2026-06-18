Липецкая область на треть увеличила производство минеральной воды

С января по апрель 2026 года общий объем произведенной и упакованной природной минеральной и питьевой воды составил в Липецкой области 298,8 млн полулитров. Производство природной воды выросло на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го (год к году). Выпуск минеральной лечебно-столовой воды увеличился на 33%. Об этом рассказали в Липецкстате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Объем производства обработанной питьевой воды, в том числе газированной, без сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ, достиг 226,7 млн полулитров, что, по данным Липецкстата, также превышает прошлогодние показатели.

В середине апреля «Ъ-Черноземье» писал о смене генерального директора липецкого АО «Прогресс» — производителя минеральной воды «Липецкий бювет». На смену Роману Рыбакову пришел Павел Виноградов — топ-менеджер из структур бизнесмена Владимира Лисина. Бывший топ-менеджер PepsiCo господин Рыбаков возглавлял компанию с февраля 2025 года.

Денис Данилов