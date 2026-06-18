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Ростовский облсуд утвердил взыскание 356 тысяч рублей с владелицы счета мошенников

Ростовский областной суд утвердил решение о взыскании неосновательного обогащения. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В январе 2026 года Неклиновский районный суд по иску зампрокурора Волгоградской области постановил взыскать с ответчицы 356 тыс. руб., а также проценты в размере 154 тыс. руб. и до погашения долга. Инстанция установила, что в 2022 году неизвестный обманул потерпевшую, убедив ее под предлогом сохранения счета перевести деньги на банковский счет, принадлежавший ответчице. По данному факту в Севастополе было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Таким образом, решение суда вступило в законную силу.

Константин Соловьев

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