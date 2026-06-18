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В Ставрополе средняя ставка аренды жилья выросла на 21%

В мае 2026 года средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Промышленном районе Ставрополя достигла 26,7 тыс. руб., что на 21% выше показателя предыдущего года. Об этом «РБК Кавказ» сообщил аналитик онлайн-платформы для операций с недвижимостью «Циан» Алексей Попов.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Ленинском районе стоимость аренды жилья в мае 2026 года составила 26,4 тыс. руб., что на 10% больше по сравнению с предыдущим годом. В Октябрьском районе арендная плата достигла 26,1 тыс. руб., увеличившись на 19%.

Наибольший интерес арендаторов был отмечен в Промышленном районе города — на него пришлось 66% спроса, в то время как в Октябрьском районе этот показатель оказался самым низким — всего 11%.

В Ставрополе за год предложение квартир увеличилось на 30-35%. Это обусловлено активным строительством в последние годы и популярностью семейной ипотеки, сообщает «РБК Кавказ» со ссылкой на директора департамента аренды федеральной компании «Этажи» Ольгу Павлинову.

Объем предложения вырос на 30-35% за год, что типично для большинства городов с хорошими темпами нового строительства в последние годы.

По мнению аналитиков, до конца 2026 года ставки аренды останутся на существующем уровне. Возможен небольшой рост на волне осеннего оживления спроса, но это будет кратковременно.

Наталья Белоштейн

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