Экс-глава администрации Зернограда пробудет в СИЗО еще два месяца

Суд продлил меру пресечения бывшей главе администрации Зернограда Ирине Полищук на два месяца. Она пробудет в СИЗО до 17 августа 2026 года включительно. Об этом сообщает пресс-служба Зерноградского районного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: личная страница Ирины Полищук во «ВКонтакте» Фото: личная страница Ирины Полищук во «ВКонтакте»

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в мае 2026 года суд изменил меру пресечения Ирине Полищук с запрета определенных действий на арест.

Госпожу Полищук подозревают в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ).

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», уголовное дело в отношении чиновницы было возбуждено на основании материалов, предоставленных УФСБ России по Ростовской области.

Согласно следствию, подозреваемая дала указание своим подчиненным подготовить фиктивные акты о выполнении работ по муниципальному контракту на благоустройство дорог. Несмотря на поддельность этих документов, госпожа Полищук подписала их в конце декабря 2023 года.

Наталья Белоштейн