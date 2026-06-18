Экс-глава администрации Зернограда пробудет в СИЗО еще два месяца
Суд продлил меру пресечения бывшей главе администрации Зернограда Ирине Полищук на два месяца. Она пробудет в СИЗО до 17 августа 2026 года включительно. Об этом сообщает пресс-служба Зерноградского районного суда.
Фото: личная страница Ирины Полищук во «ВКонтакте»
Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в мае 2026 года суд изменил меру пресечения Ирине Полищук с запрета определенных действий на арест.
Госпожу Полищук подозревают в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ).
Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», уголовное дело в отношении чиновницы было возбуждено на основании материалов, предоставленных УФСБ России по Ростовской области.
Согласно следствию, подозреваемая дала указание своим подчиненным подготовить фиктивные акты о выполнении работ по муниципальному контракту на благоустройство дорог. Несмотря на поддельность этих документов, госпожа Полищук подписала их в конце декабря 2023 года.