Число самозанятых в Екатеринбурге с начала года выросло на 10 тыс. человек

Количество самозанятых в Екатеринбурге выросло на 10 тыс. с начала 2026 года, сообщили в пресс-службе городской администрации. Общее число самозанятых с начала года выросло с 207 тыс. до 217,3 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Причина востребованности этой формы налогообложения – простота, удобство и низкий процент»,— прокомментировали в администрации.

Самозанятые уплачивают налог в 4% при работе с физическими лицами и в 6% — при работе с юридическими. Такая ставка налога действует до исчерпания годового лимита в 2,4 млн руб.

Наиболее частыми сферами назвали продажу собственной продукции, косметические услуги, перевозки, ремонтные работы и фото- или видеосъемка. При этом зарегистрированный как самозанятый гражданин может быть трудоустроен по трудовому договору.

На территории Свердловской области по данным на май этого года работает 508 тыс. самозанятых. В регионе зарегистрировано 225 тыс. компаний, оборот малого и среднего бизнеса (МСП) по итогам 2025 года достиг 3,91 трлн руб.

Анна Капустина