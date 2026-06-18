«Норильсктрансгаз» объявил тендер на перевооружение газопровода за 3 млрд руб.

АО «Норильсктрансгаз» объявило тендер на выполнение строительно-монтажных работ по техническому перевооружению объекта «Участок 2–нитки магистрального газопровода Мессояха—Норильск от 35 км до 68 км» (этап II). Стартовая цена контракта составила 3,05 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно конкурсной документации, подрядчику предстоит провести демонтаж трубопровода, установить стальные электросварные трубы и др. Заявки на участие в торгах принимаются до 25 июня. Работы должны быть выполнены по 15 сентября 2028 года.

АО «Норильсктрансгаз» — дочернее общество ПАО «ГМК "Норильский никель"». Компания занимается транспортировкой газа и газового конденсата. Тендер объявлен в рамках реализации проекта «Магистральный газопровод Мессояха-Норильск, техническое перевооружение участка 0-153 (левый берег р. Енисей)».

Александра Стрелкова