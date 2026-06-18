«Норильсктрансгаз» объявил тендер на перевооружение газопровода за 3 млрд руб.
АО «Норильсктрансгаз» объявило тендер на выполнение строительно-монтажных работ по техническому перевооружению объекта «Участок 2–нитки магистрального газопровода Мессояха—Норильск от 35 км до 68 км» (этап II). Стартовая цена контракта составила 3,05 млрд руб.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Согласно конкурсной документации, подрядчику предстоит провести демонтаж трубопровода, установить стальные электросварные трубы и др. Заявки на участие в торгах принимаются до 25 июня. Работы должны быть выполнены по 15 сентября 2028 года.
АО «Норильсктрансгаз» — дочернее общество ПАО «ГМК "Норильский никель"». Компания занимается транспортировкой газа и газового конденсата. Тендер объявлен в рамках реализации проекта «Магистральный газопровод Мессояха-Норильск, техническое перевооружение участка 0-153 (левый берег р. Енисей)».