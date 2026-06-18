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«Норильсктрансгаз» объявил тендер на перевооружение газопровода за 3 млрд руб.

АО «Норильсктрансгаз» объявило тендер на выполнение строительно-монтажных работ по техническому перевооружению объекта «Участок 2–нитки магистрального газопровода Мессояха—Норильск от 35 км до 68 км» (этап II). Стартовая цена контракта составила 3,05 млрд руб.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно конкурсной документации, подрядчику предстоит провести демонтаж трубопровода, установить стальные электросварные трубы и др. Заявки на участие в торгах принимаются до 25 июня. Работы должны быть выполнены по 15 сентября 2028 года.

АО «Норильсктрансгаз» — дочернее общество ПАО «ГМК "Норильский никель"». Компания занимается транспортировкой газа и газового конденсата. Тендер объявлен в рамках реализации проекта «Магистральный газопровод Мессояха-Норильск, техническое перевооружение участка 0-153 (левый берег р. Енисей)».

Александра Стрелкова

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