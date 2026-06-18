Ветераны и блокадники получат бесплатный проезд в транспорте Петербурга 22 июня
В День памяти и скорби для ветеранов, инвалидов войны, узников концлагерей и награжденных знаками «Жителю блокадного Ленинграда» и «За оборону Ленинграда» будет действовать бесплатный проезд в наземном транспорте и метро, сообщили в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга.
Мера предоставляется ежегодно на основании Соцкодекса города
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Мера предоставляется ежегодно на основании Соцкодекса города. Для проезда нужно предъявить удостоверение.