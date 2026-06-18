В Минприроды Дагестана обсудили меры по освобождению береговых полос и русел рек
Представители администраций Махачкалы, Дербента и Дербентского района доложили о демонтаже самовольных построек, а также о ведении претензионно-исковой работы в отношении владельцев объектов, размещенных с нарушением требований водного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Дагестана.
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Ресурсоснабжающие организации доложили о работах по приведению инженерной инфраструктуры в порядок. В частности, были проведены работы по замене и демонтажу участков трубопроводов, проходящих через водные объекты.
Кроме этого, муниципалитетам поручено предоставить информацию о предпринимаемых мерах по устранению нарушений в использовании водоохранных зон и береговых полос.