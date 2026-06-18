По итогам первого квартала Татарстан занял второе место среди регионов России по объему выданных кредитов по программе ИТ-ипотеки. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на данные «Дом.РФ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан вошел в число лидеров России по объему выданной ИТ-ипотеки

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Татарстан вошел в число лидеров России по объему выданной ИТ-ипотеки

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За январь—март в республике было выдано льготных кредитов на 1,8 млрд руб., что на 69% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Впереди только Московская область с показателем 3,25 млрд руб.

Всего за первый квартал банки выдали по программе ИТ-ипотеки 2,7 тыс. кредитов на сумму 19 млрд руб. По данным Минцифры России, это почти на 50% больше, чем годом ранее.

Анна Кайдалова