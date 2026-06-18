Минкульт отказался включать жареную корюшку в реестр нематериального наследия

Министерство культуры России отказало депутату Виталию Милонову во включении жареной корюшки в реестр объектов нематериального культурного наследия народов РФ. Парламентарий объяснил отказ «осторожностью» ведомства и предположил, что позже чиновники примут решение самостоятельно, пишет Газета.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Милонов считает, что внесение корюшки в реестр позволило бы сохранить и защитить петербургское блюдо

Фото: Сергей Рыбежский, Коммерсантъ Депутат Милонов считает, что внесение корюшки в реестр позволило бы сохранить и защитить петербургское блюдо

Фото: Сергей Рыбежский, Коммерсантъ

«Минкульт, в целом, осторожничает и чужд смелым правильным решениям. Я уверен, что через небольшое время включат, но сделают это якобы по собственному мнению»,— заявил господин Милонов.

Депутат был убежден, что внесение корюшки в реестр позволило бы сохранить и защитить это традиционное петербургское блюдо.

Кирилл Конторщиков