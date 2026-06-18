Мэрия Ульяновска назвала причину отключения воды в Новом Городе Ульяновска

Глава Ульяновска Александр Болдакин и администрация областного центра в своих официальных каналах мессенджера «Макс» разместили видео поврежденного участка Архангельского водозабора, где произошла авария, из-за которой 140 тыс. жителей микрорайона Новый Город остались в четверг без воды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

На видео показан вскрытый аварийный участок водозабора, расположенный в лесной части берега Волги за селом Архангельское. Руководство МУП «Водоканал» объясняет, что основной ремонт уже завершен и идет заполнение резервуаров. По его данным, предварительно установлено, что причиной аварии на водозаборе стал заводской дефект фланцевого соединения. Именно этот участок «Ульяновскводоканал» обновлял совсем недавно. Теперь его заменили на прямой отрезок трубы.

По информации «Ульяновскводоканала», после промывки системы незамедлительно начнется заполнение ее и накопительных емкостей (на 20 тыс. кубометров) водой. «Делать это будем постепенно, чтобы не вызвать гидравлических ударов. В течение нескольких часов вода должна будет доходить до верхних этажей многоквартирных домов, а к концу рабочего дня — до самых дальних участков Нового Города, пояснили в «Ульяновскводоканале». На видео глава Ульяновска Александр Болдакин пообещал, что специалисты постараются уже к обеду начать подавать воду в дома авиастроителей.

Андрей Васильев, Ульяновск