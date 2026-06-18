На Ставрополье на четыре года осудили виновника ДТП с двумя погибшими

В Ставропольском крае суд приговорил к четырем годам колонии общего режима виновника ДТП, в котором погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В суде установлено, что в октябре 2023 года обвиняемый за рулем легковушки на автодороге «Георгиевск – Новопавловск» выехал на встречную полосу и допустил столкновение со встречной машиной.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир встречного автомобиля погибли на месте происшествия», — отметили в прокуратуре.

Исковые требования потерпевшей стороны о взыскании компенсации морального вреда на 1,5 млн руб. удовлетворены. Приговор суда в законную силу не вступил.

Наталья Белоштейн