Житель Кузбасса получил шесть лет по делу об экстремистской организации

Суд в Кузбассе вынес приговор местному жителю, обвиняемому в организации деятельности экстремистского объединения (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ). Ему назначили шесть лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По сведениям источников «Ъ-Сибирь», речь идет о религиозной организации «Свидетели Иеговы» (признана экстремистской и запрещена на территории РФ). Согласно версии следствия, с июня 2022 года по январь 2025-го фигурант дела, зная, что решением суда организация признана экстремистской, продолжил проводить собрания участников и беседы, пропагандирующие деятельность организации.

Он был задержан сотрудниками областного управления ФСБ.

Александра Стрелкова