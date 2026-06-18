В Самарской области выявлен очаг бешенства

Очаг бешенства выявлен в Безенчукском районе Самарской области. Он находится в поселке Привольный городского поселения Осинки. В связи с этим на территории муниципалитета установлен карантин. Указ губернатора Вячеслава Федорищева опубликован на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На территории очага бешенства запрещено лечение больных восприимчивых животных. Кроме того, посторонним лицам запрещено посещать указанный район. Исключение сделают только для персонала, занятого производственными (технологическими) процессами. Также с территории очага бешенства запрещено вывозить больных восприимчивых животных, не привитых от заболевания.

Георгий Портнов