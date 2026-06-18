В КБР перенесли срок сдачи второй очереди теплиц за 35 млн рублей из-за кредитов

В Чегемском районе Кабардино-Балкарии отложили строительство второй очереди тепличного комплекса для выращивания овощей и фруктов в защищенном грунте на площади 100 га за 35 млн руб. Об этом сообщил «Эксперт Юг» со ссылкой на данные пресс-службы Минсельхоз региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«По информации собственника предприятия, им принято решение о переносе сроков ввода в эксплуатацию второй очереди в связи с отсутствием на сегодняшний день подходящих программ льготного кредитования», – заявили в ведомстве. Новые сроки ввода второй очереди не уточняются.

Проект строительства теплиц был признан региональным министерством «прорывным» в области сельского хозяйства республики. Начало возведения второй очереди тепличного комплекса предполагалось весной 2025 года, а завершение — в конце 2026 года.

Инвестором проекта является ООО «Чегем Агро». Первая очередь теплиц на площади 37,6 га введена в эксплуатацию в 2023 году. Ее мощность составляет более 10 тыс. т томатов в год.

Наталья Белоштейн