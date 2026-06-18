Долг за ТКО с предприятия водоснабжения Ростовской области взыскали в суде

Арбитражный суд Ростовской области вынес решение в споре между ООО «ЭкоЦентр» (г. Москва) и государственным унитарным предприятием региона «Управление развития систем водоснабжения» (ГУП РО «УРСВ»). Соответствующий документ опубликован в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Суд постановил взыскать с предприятия задолженность с оказания услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. Долг сформировался за период с 1 января по 30 апреля 2026 года и достиг более 103 тыс. руб. Помимо основной суммы, с должника взыскано 8 тыс. руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Согласно данным портала rusprofile, ГУП РО «УРСВ» зарегистрировано в Ростове-на-Дону в феврале 2013 года. Основной вид деятельности компании — забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд. Единственным учредителем предприятия является Ростовская область. Наличие действующих лицензий, в частности на пользование недрами для добычи подземных вод, на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов и на обращение с отходами, подтверждает, что деятельность предприятия является регулируемой и связана с эксплуатацией стратегически важных объектов.

Сторона предприятия имеет право в десятидневный направить возражения по его исполнению. Обжаловать судебный приказ можно в кассационной инстанции в течение двух месяцев после вступления в силу.

Константин Соловьев