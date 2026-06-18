Ливни с грозой и градом ожидаются в Новороссийске

В Новороссийске возможно резкое ухудшение погоды, об этом оповестили в пресс-службе администрации города со ссылкой на прогноз Краснодарского ЦГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Согласно актуальному прогнозу, в период с 18 до 21 июня местами в регионе ожидаются сильные дожди, ливни с грозой и градом, а также усиление ветра с порывами до 20 м/с.

Жителей и гостей города призывают соблюдать меры безопасности. При ухудшении погоды необходимо следить за сообщениями СМИ, радио и телевидения.

Кристина Мельникова