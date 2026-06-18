Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом и генеральным директором вьетнамской авиакомпании VietJet Air Нгуен Тхи Фыонг Тхао. Стороны затронули перспективы открытия регулярного прямого авиасообщения между Казанью и Вьетнамом, сообщает пресс-служба раиса республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане обсудили развитие прямого авиасообщения с Вьетнамом

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В Татарстане обсудили развитие прямого авиасообщения с Вьетнамом

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

На встрече обсуждались вопросы развития сотрудничества между Татарстаном и Вьетнамом, в том числе в деловых, культурных и гуманитарных сферах.

Отмечается, что VietJet Air является крупнейшей частной авиакомпанией Вьетнама и выполняет чартерные рейсы из Казани в Дананг и Нячанг.

Анна Кайдалова