За год экскурсии в Екатеринбурге посетили 2 млн человек

За прошлый год услугами экскурсоводов в Екатеринбурге воспользовались почти 2 млн человек, сообщили в пресс-службе городской администрации со ссылкой на директора департамента общественных связей администрации города Екатерину Форукшину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В Свердловской области работают 239 аттестованных экскурсоводов, большинство из них — в Екатеринбурге. Как отметила госпожа Форукшина, совместно с профильными организациями экскурсоводов администрации удалось решить многолетнюю проблему с нехваткой стоянок для экскурсионных автобусов.

Среди последних трендов — рост спроса на авторские и индивидуальные маршруты, а также на экскурсии по нецентральным жилым районам: Уралмашу, ВИЗу и другим. При этом эскурсоводы работают не только в специализированных организациях, но и в муниципальных музеях и библиотеках. Так, Музей истории Екатеринбурга предлагает 26 маршрутов, а библиотечные гиды реализуют три просветительских проекта, включая «ПроЧТИ Екатеринбург» и «Открываем город вместе».

Напомним, спрос на краткосрочную аренду среди туристов в Екатеринбурге за год вырос на 30%. Город занимает шестое место в стране по количеству бронирований.

Анна Капустина