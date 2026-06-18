В Новороссийске произошло аварийное отключение света
Утром 18 июня в Новороссийске зафиксировали аварийное отключение электричества в Центральном районе. Об этом сообщили в Муниципальном центре управления.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Электричество отключили на улицах Цедрика, Энгельса, Лейтенанта Шмидта, Исаева, Набережной, Мира, Суворовской и по другим адресам. По данным МЦУ, для устранения аварии направлена бригада специалистов «Электросети Кубани».
Информация об отключении уточняется. Время восстановления подачи энергоснабжения пока неизвестно.