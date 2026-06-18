Мэр Новороссийска поручил проработать стратегию для велодорожек

Глава Новороссийска Андрей Кравченко дал поручение подчиненным разработать стратегию комплексного обновления велосипедной сети города с учетом мнения жителей. Это было озвучено на планерном совещании в администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Андрей Кравченко сообщил, что в Новороссийске обустроено 15 км велосипедных дорожек. Сейчас проводятся работы по переносу велодорожки в районе храма святых Петра и Февронии.

По словам мэра Новороссийска, на территории вблизи храма уже заменили дорожные знаки. В ближайшее время там нанесут разметку.

Кристина Мельникова