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Мэр Новороссийска поручил проработать стратегию для велодорожек

Глава Новороссийска Андрей Кравченко дал поручение подчиненным разработать стратегию комплексного обновления велосипедной сети города с учетом мнения жителей. Это было озвучено на планерном совещании в администрации.

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Андрей Кравченко сообщил, что в Новороссийске обустроено 15 км велосипедных дорожек. Сейчас проводятся работы по переносу велодорожки в районе храма святых Петра и Февронии.

По словам мэра Новороссийска, на территории вблизи храма уже заменили дорожные знаки. В ближайшее время там нанесут разметку.

Кристина Мельникова

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