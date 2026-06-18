В Пулково предупредили о корректировках рейсов в Москву из-за ограничений

В аэропорту Пулково сообщили об изменениях в расписании рейсов на Москву. Причина — временные ограничения воздушного пространства в столичном регионе, введенные для обеспечения безопасности полетов, рассказали в пресс-службе петербургской воздушной гавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Из-за массированной атаки БПЛА на Москву в Пулково были отменены и задержаны более 20 рейсов в столицу

Фото: Елена Вах, Коммерсантъ Из-за массированной атаки БПЛА на Москву в Пулково были отменены и задержаны более 20 рейсов в столицу

Фото: Елена Вах, Коммерсантъ

Пассажирам рекомендуют следить за онлайн-табло и объявлениями в терминале, а также обращаться в колл-центр по телефону +7 (812) 324-30-00. Уточнить статус рейса можно на сайтах авиакомпаний.

О сроках действия ограничений не сообщается. Как сообщал ранее «Ъ Северо-Запад», 18 июня из-за массированной атаки БПЛА на Москву в Пулково были отменены и задержаны более 20 рейсов в столицу.

Карина Дроздецкая