В Пулково предупредили о корректировках рейсов в Москву из-за ограничений
В аэропорту Пулково сообщили об изменениях в расписании рейсов на Москву. Причина — временные ограничения воздушного пространства в столичном регионе, введенные для обеспечения безопасности полетов, рассказали в пресс-службе петербургской воздушной гавани.
Из-за массированной атаки БПЛА на Москву в Пулково были отменены и задержаны более 20 рейсов в столицу
Фото: Елена Вах, Коммерсантъ
Пассажирам рекомендуют следить за онлайн-табло и объявлениями в терминале, а также обращаться в колл-центр по телефону +7 (812) 324-30-00. Уточнить статус рейса можно на сайтах авиакомпаний.
О сроках действия ограничений не сообщается. Как сообщал ранее «Ъ Северо-Запад», 18 июня из-за массированной атаки БПЛА на Москву в Пулково были отменены и задержаны более 20 рейсов в столицу.