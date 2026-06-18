С 22 июня по 25 августа перекроют движение транспорта на участке автодороги «Алексеевское – Высокий Колок» – Базяково – Тукай с 19,1 по 23,9 км в Спасском районе. Об этом сообщила пресс-служба Миндортранса Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Спасском районе Татарстана на два месяца перекроют участок дороги

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ В Спасском районе Татарстана на два месяца перекроют участок дороги

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Ограничение вводится в связи с проведением ремонтных работ.

Объезд организуют по региональным дорогам «Алексеевское – Высокий Колок» и «Базарные Матаки – Болгар».

Анна Кайдалова