В Новороссийске легализовали более 800 гаражей

В Новороссийска с прошлого года было выдано 816 постановлений о предоставлении земельного участка в собственность владельцам гаражей в рамках «гаражной амнистии», сообщил мэр города Андрей Кравченко. Еще 1064 постановления выдали о предварительном согласовании предоставления участка в собственность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Семён Старикович, Коммерсантъ Фото: Семён Старикович, Коммерсантъ

На территории Новороссийска более 17,1 тыс. гаражных объектов. Из общего количества в настоящее время легализованы свыше 800 объектов, более тысячи человек получили на руки документ о предварительном согласовании предоставления участка собственнику.

В настоящий момент в работе остаются еще 3004 гаражных бокса, отметил Андрей Кравченко. Глава Новороссийска заявил, что по каждому из гаражных объектов планируется разработать индивидуальную дорожную карту для законного решения вопросов с правообладателями.

Кристина Мельникова