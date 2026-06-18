На Ставрополье оперативники изъяли 1,3 тысячи вейпов на 3 млн рублей
В Буденновске оперативники изъяли из незаконного оборота 1,3 тыс. единиц немаркированной продукции, среди которой электронные курительные устройства и флаконы с жидкостью для электронных систем, на 3 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ
Немаркированная продукция изъята из двух торговых точек Буденновска, принадлежащих местной жительнице.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ст. 171.1 УК РФ «Приобретение, хранение, сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».