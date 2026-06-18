Эксперт: Доля спешелти-кофе на рынке Краснодара выросла до 40%

В Краснодаре доля спешелти-кофе на рынке достигает 40%, рассказал в интервью «Ъ-Кубань» основатель бренда «Яровой Кофе», судья чемпионатов и чемпион России среди бариста Александр Яровой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«В России количество ценителей напитка, по моим наблюдениям, выросло с 2 до 10%. Такие люди понимают, что спешелти-кофе обладает балансом сладости, кислотности и горечи, можно обнаружить какие-то фруктовые, ягодные, ореховые, шоколадные ноты. Это кофе, о вкусе которого хочется говорить, который вызывает эмоции»,— пояснил эксперт.

По его словам, в первую очередь сегмент спешелти-кофе развивается в ресторанах. «К сожалению, кофейни нацелены на массовый коммерческий продукт, а вот рестораны всегда хотят развиваться, меняться, удивлять. Рестораны — это бесконечный поиск уникального торгового предложения. Поэтому там готовы тратить время и деньги на развитие этого направления»,— считает Александр Яровой.

Он также рассказал, что в связи с ужесточением налогового регулирования, удорожанием кредитов нагрузка на бизнес, в том числе кофейный, значительно выросла. При этом в сегменте премиального кофе даже в этих условиях в Краснодарском крае запускают новые проекты.

«Недавно в Геленджике я заехал в локацию с новой большой сетью известных ресторанов и узнал, что они запускают спешелти: пригласили 40 обжарщиков со всей страны, выбрали из них двух, которые теперь будут готовить там кофе на элитном зерне. Они закупили очень качественное оборудование. И я верю, что спешелти-кофе на курорте будет пользоваться популярностью»,— отметил эксперт.

Он пояснил, что стоимость чашки спешелти-кофе практически не отличается от цены коммерческого напитка, поэтому перспективы бизнеса связаны с развитием культуры потребления кофе. Александр Яровой считает, что в ресторанах нужно развивать традицию подавать к различным блюдам определенный вид кофе.

Почему в Краснодарском крае снизился спрос на готовый кофе — в материале «Многие стали экономить на продуктах не первой необходимости».

Маргарита Синкевич