В Петербурге после затяжных дождей потеплеет до +27°

Зона осадков уходит из города на восток, погода начинает налаживаться. Во второй половине дня прояснится, воздух прогреется до +17…+19°, сообщает главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ночью тоже станет теплее: ожидается +12…+16°

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Ночью тоже станет теплее: ожидается +12…+16°

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Дожди прекратятся и больше не вернутся как минимум до вечера воскресенья. Ветер ослабнет и перестанет доставлять неудобства.

В пятницу температура поднимется до +20°, а в выходные — до +25…+27°. Ночью тоже станет теплее: ожидается +12…+16°.

Карина Дроздецкая