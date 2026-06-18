Чиновники Новороссийска проверили чистоту набережной

В Новороссийске прошел объезд центральной части города при участии заместителя главы по ЖКХ Рафаэля Беглярова и сотрудников районной администрации. Как сообщил Рафаэль Бегляров, группа проверила состояние улиц и качество уборки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал заместителя главы Новороссийска Рафаэля Беглярова Фото: Telegram-канал заместителя главы Новороссийска Рафаэля Беглярова

«Летний сезон в самом разгаре, и нагрузка на набережную и туристические места сильно возрастает»,— подчеркнул заместитель главы Новороссийска по вопросам ЖКХ.

При обходе сотрудники мэрии оценили санитарное состояние центральных улиц и готовность инфраструктуры к высокому сезону.

По итогам проведенного осмотра Рафаэль Бегляров дал поручение усилить график влажной уборки и вывоза мусора. Чиновник отметил, что центр Новороссийска должен «всегда оставаться чистым и комфортным».

Кристина Мельникова