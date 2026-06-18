ВМФ заложил атомный подводный крейсер «Мурманск» на «Севмаше»

На производственном объединении «Севмаш» торжественно заложен атомный подводный ракетный крейсер «Мурманск». Закладную доску на секции корабля установили главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев, гендиректор «Севмаша» Михаил Будниченко и глава ОСК Андрей Пучков, сообщили в Минобороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Крейсер «Мурманск» пополнит линейку многоцелевых атомных подлодок четвертого поколения

Фото: Минобороны России Крейсер «Мурманск» пополнит линейку многоцелевых атомных подлодок четвертого поколения

Фото: Минобороны России

«Мы строим лучшие корабли, лучшие атомные подводные лодки»,— подчеркнул главнокомандующий ВМФ России адмирал флота Александр Моисеев.

Крейсер «Мурманск» станет девятой АПЛ проекта «Ясень-М».

Кирилл Конторщиков