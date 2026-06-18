ЕГЭ по информатике и иностранным языкам сдадут 284 выпускника в Новороссийске

В школах Новороссийска 18 июня ЕГЭ по информатике и устную часть экзамена по иностранным языкам сдадут 284 выпускника, сообщил мэр города Андрей Кравченко. Единый государственный экзамен будет проходить в четырех специализированных пунктах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В этом году, как отмечает Андрей Кравченко, 207 человек выбрали для сдачи на ЕГЭ английский язык, еще пятеро одиннадцатиклассников сдают китайский, один выпускник — французский. Экзамен по информатике выбрал для поступления 71 человек.

Ранее стало известно, что в Новороссийске семь выпускников сдали ЕГЭ по химии и литературе на 100 баллов. Бывшие ученики разных школ города выбрали для поступления направления медицины, дизайна, журналистики и промышленного производства.

Кристина Мельникова