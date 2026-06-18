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В бюджет Татарстана за пять месяцев поступило 19,3 млрд рублей акцизов

За пять месяцев в консолидированный бюджет Татарстана поступило 19,3 млрд руб. акцизов, что составляет 35,1% от годового плана. Об этом сообщила пресс-служба Минфина республики.

В бюджет Татарстана за пять месяцев поступило 19,3 млрд рублей акцизов

В бюджет Татарстана за пять месяцев поступило 19,3 млрд рублей акцизов

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В бюджет Татарстана за пять месяцев поступило 19,3 млрд рублей акцизов

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Основную часть поступлений обеспечили акцизы на нефтепродукты — 8,9 млрд руб., 6,4 млрд руб. — на пиво. Еще 2,3 млрд руб. поступило в счет компенсации потерь по движимому имуществу и средним дистиллятам, 1,6 млрд руб. — от акцизов на алкоголь, 0,1 млрд руб. — на газ, приобретаемый для производства аммиака.

Анна Кайдалова