В Новороссийске частично отключили воду из-за утечки

В Новороссийске частично приостановили подачу водоснабжения из-за утечки на трубопроводе в районе улиц Карамзина и Рыжова, об этом оповестили в МУП «Водоканал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным ресурсоснабжающей организации, водоснабжение отключили в часть зоны №20, ограниченную улицами Глухова, проспектом Ленина, улицами Карамзина, Алексеева, Дзержинского, Рыжова и Чехова. Восстановительные работы по устранению порыва на сетях будут проводиться ориентировочно до 12:00.

На время отключения «Водоканал» будет осуществлять подвоз воды автоцистернами по заявкам. Чрезвычайная ситуация в связи со сбоем в подаче не прогнозируется.

София Моисеенко