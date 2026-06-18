В Новороссийске частично отключили воду из-за утечки
В Новороссийске частично приостановили подачу водоснабжения из-за утечки на трубопроводе в районе улиц Карамзина и Рыжова, об этом оповестили в МУП «Водоканал».
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По данным ресурсоснабжающей организации, водоснабжение отключили в часть зоны №20, ограниченную улицами Глухова, проспектом Ленина, улицами Карамзина, Алексеева, Дзержинского, Рыжова и Чехова. Восстановительные работы по устранению порыва на сетях будут проводиться ориентировочно до 12:00.
На время отключения «Водоканал» будет осуществлять подвоз воды автоцистернами по заявкам. Чрезвычайная ситуация в связи со сбоем в подаче не прогнозируется.