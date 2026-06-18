Минприроды не подтвердило факт гибели рыбы в реке Кумшак в Ростовской области

Во время обследования реки Кумшак в Цимлянске факт гибели водных биологических ресурсов в результате сброса нечистот, о котором сообщали местные жители в соцсетях, не подтвердился. Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Ростовской области.

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«В ходе мониторинга сети Интернет специалисты минприроды Ростовской области рассмотрели публикацию по вопросу сброса недостаточно очищенных сточных вод в реку Кумшак и неудовлетворительного состояния очистных сооружений канализации в Цимлянске»,— говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве уточнили, что река Кумшак, является средой обитания анадромных и катадромных видов рыб и подлежит федеральному государственному экологическому контролю (надзору), который на территории Ростовской области осуществляет Черноморо-Азовское морское управление Федеральной службы но надзору в сфере природопользования, санитарно-эпидемиологический контроль — Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

На основании этого, информация направлена в указанные исполнительные органы, а также в минЖКХ Ростовской области.

Наталья Белоштейн