В Новороссийске пройдут учебные стрельбы 18 июня

В Новороссийске дважды за день 18 июня пройдут учения со стрельбами, сообщили в пресс-службе администрации города.

По данным новороссийской военно-морской базы, учения с применением стрельб будут проводиться с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00. В этот период НВМБ отработает практические действия по отражению атак БПЛА и безэкипажных катеров.

В акватории Новороссийска запрещается движение плавательных средств и маломерных судов во время проведения штатных тренировок военно-морской базы.

София Моисеенко