Десятки рейсов в Москву отменены или задержаны в аэропорту Пулково

В четверг, 18 июня, аэропорт Пулково столкнулся с масштабными сбоями в расписании рейсов на Москву. По данным онлайн-табло, не менее 20 рейсов на вылет задержаны или отменены, еще 13 рейсов отменены на прилет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С начала суток на подлете к столице нейтрализовано около 180 БПЛА

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ С начала суток на подлете к столице нейтрализовано около 180 БПЛА

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

По последним данным мэра столицы России Сергея Собянина, с начала суток на подлете к городу нейтрализовано около 180 БПЛА. Несколько дронов достигли Московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне, где ограничено движение транспорта, в том числе на МКАД. Повреждено здание ТЦ «Садовод», в подмосковном Жуковском БПЛА попал в многоквартирный дом, жильцов эвакуировали. В Котельниках загорелся ТЦ «Белая Дача», в Люберцах повреждены фитнес-центр и объект в промзоне, в Электростали пострадала женщина.

В Пулково пассажирам рекомендуют следить за актуальной информацией на табло и в колл-центре аэропорта. Работа ПВО в столичном регионе продолжается.

Карина Дроздецкая