В Красносулинском районе потушили пожар после падения БПЛА

Пожар на одном из коммерческих объектов, возникший после падения обломков БПЛА в Красносулинском районе ликвидирован. Об этом сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

На месте другого пожара — в Гуково, работают экстренные службы. Пострадавших нет. Эвакуация не потребовалась.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что ночью и утром 18 июня над Ростовской областью уничтожили 60 БПЛА. В результате атаки погиб один человек, двое госпитализированы.

Наталья Белоштейн