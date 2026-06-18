В Севастополе девять АЗС «АТАН» перешли на свободную продажу топлива

С 10:00 18 июня на девяти заправочных станциях сети «АТАН» в Севастополе и пригороде началась свободная продажа бензина АИ-92, АИ-95 Ultra и дизельного топлива Ultra. На АЗС «ТЭС» реализация осуществляется по QR-кодам, за исключением двух станций на трассе «Таврида», сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Топливо в свободной продаже доступно на следующих АЗС «АТАН»: АЗС 60 (Качинское шоссе, 2) — АИ-92, АИ-95 Ultra; АЗС 61 (Верхнесадовое) — ДТ Ultra; АЗС 69 (улица Генерала Мельника, 148) — АИ-92, ДТ Ultra; АЗС 81 (улица Хрусталева, 62) — АИ-92, АИ-95 Ultra; АЗС 82 (Камышовое шоссе, 7В) — АИ-92, ДТ Ultra; АЗС 84 (Столетовский проспект, 5) — АИ-92, АИ-95 Ultra, ДТ Ultra; АЗС 89 (проспект Победы, 1) — АИ-92, ДТ Ultra; АЗС 161 (Гончарное, улица Дрыгина, 16) — АИ-92, АИ-95 Ultra, ДТ Ultra; АЗС 167 (Балаклава, улица Новикова, 51б) — АИ-92, ДТ Ultra.

На всех АЗС «ТЭС» сохраняется продажа по QR-кодам. Исключение — две станции-«близнецы» на трассе «Таврида» (Верхнесадовский муниципальный округ, А-291, 259-й км), где действует свободная реализация. На всех заправках «ТЭС» в свободной продаже находится дизельное топливо «ДТ New Power».

Ограничение сохраняется — не более 20 л на одно транспортное средство. Заправка в канистры запрещена.

Алина Зорина