Югорские депутаты назначили проведение выборов в думу ХМАО на 20 сентября

Выборы депутатов думы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) VIII созыва пройдут 20 сентября. За принятие соответствующего решения выступили 34 парламентария, четверо — не голосовали. Выдвижение кандидатов начнется в день, следующий за днем опубликования постановления о назначении выборов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заседание думы ХМАО-Югры

Фото: Пресс-служба думы ХМАО-Югры Заседание думы ХМАО-Югры

Фото: Пресс-служба думы ХМАО-Югры

«День голосования на выборах в органы государственной власти субъектов РФ совпадает с днем выборов депутатов Госдумы»,— отметил спикер Борис Хохряков («Единая Россия»). В феврале член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Игорь Борисов отметил, что россияне смогут получить бюллетени в участковых избирательных комиссиях (УИК) в течение трех дней — с 18 по 20 сентября.

Всего по итогам голосования в сентябре в окружную думу будут избраны 40 депутатов: 20 по одномандатным округам и 20 по единому округу (по партийным спискам). За организацию выборов будет отвечать избирательная комиссия Югры. Срок полномочий депутатов окружного парламента VIII созыва истечет в сентябре 2031 года.

Голосование на выборах депутатов думы ХМАО VII созыва проходили в 2021 году с 17 по 19 сентября. В них участвовали 64 кандидата в одномандатных округах, 269 претендентов — по партийным спискам. Явка на выборах составила 46,61% (540 402 человек). По итогам голосования представители от «Единой России» одержали победу во всех 19 одномандатных округах и получили 10 мандатов по партийным спискам. Представители от оппозиции смогли пройти в думу ХМАО только по партийным спискам: КПРФ взяла четыре места, ЛДПР — три, «Справедливая Россия» и «Партия пенсионеров» — по одному. В феврале депутаты увеличили число мест в думе Югры с 38 до 40: одна половина избирается от округов, другая — по партспискам.

Василий Алексеев