В Петербурге выглянет солнце и потеплеет до +19

Североатлантический циклон, уходящий на север, ослабит влияние на погоду в Петербурге. В четверг локальные дожди возможны лишь в начале дня, затем облака прояснятся, и воздух прогреется до +17…+19 градусов. В пятницу осадков не ожидается, днем потеплеет до +19…+21 градуса, рассказал специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Улучшение погоды ожидается к выходным

Фото: Виктория Поликарпова, Коммерсантъ Улучшение погоды ожидается к выходным

Фото: Виктория Поликарпова, Коммерсантъ

Ветер западный, 5–10 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы.

Кирилл Конторщиков