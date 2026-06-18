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Губернатор Георгий Филимонов подвел первые итоги работы центра «Вологда» в Петербурге

Культурно-туристический центр «Вологда» на Невском проспекте, 12 с момента открытия посетили около 1 тыс. человек. По данным губернатора Георгия Филимонова, около половины гостей совершают покупки, 90% чеков приходятся на пищевую продукцию. Наибольшей популярностью пользуются лимонад, мороженое и сувениры.

Открытие центра состоялось в начале июня при участии губернаторов двух регионов

Открытие центра состоялось в начале июня при участии губернаторов двух регионов

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Открытие центра состоялось в начале июня при участии губернаторов двух регионов

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В пространстве представлено более 500 наименований продукции вологодских производителей, работает туристско-информационный центр и резиденция Всероссийского Деда Мороза. Площадка активно используется для продвижения туристического потенциала региона: в ближайшее время запланированы встречи с туроператорами Петербурга и включение центра в городские туристические маршруты. Открытие центра состоялось в начале июня при участии губернаторов двух регионов.

Кирилл Конторщиков

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