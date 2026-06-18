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Под Волгоградом нашли тело рыбака с перевернувшейся лодки

Под Волгоградом обнаружили тело рыбака с перевернувшейся на днях лодки. Водолазы извлекли его из Никитинского пруда в Кумылженском районе, сообщили в региональной службе спасения.

Утонувшего рыбака нашли на глубине 7 метров в пруду под Волгоградом

Утонувшего рыбака нашли на глубине 7 метров в пруду под Волгоградом

Фото: ГКУ «Служба спасения»

Утонувшего рыбака нашли на глубине 7 метров в пруду под Волгоградом

Фото: ГКУ «Служба спасения»

Частное плавсредство с тремя мужчинами на борту перевернулось 15 июня в районе хутора Никитинский. Двоим рыбакам удалось спастись.

«Тело мужчины 1962 года рождения, утонувшего 15 июня в акватории пруда Никитинский, обнаружено водолазами Урюпинского поисково-спасательного подразделения ГКУ „Служба спасения“ на глубине порядка семи метров, извлечено и передано сотрудникам правоохранительных органов», — сообщили в ведомстве.

Марина Окорокова