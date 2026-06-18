Судебные приставы приостановили работу гостиниц сети «Мартон» в Краснодаре

Деятельность гостиничных объектов сети «Мартон» в Краснодаре приостановлена на основании решения Арбитражного суда Краснодарского края. Исполнительный лист о запрете эксплуатации объектов поступил в отдел судебных приставов по Прикубанскому округу, сообщили в ведомстве. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУФССП России по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба ГУФССП России по Краснодарскому краю

Запрещена эксплуатация гостиничных комплексов «Мартон Вилла Диас», «Мартон Лидер», «Мартон Палермо», «Мартон Палас», гостевого дома «Мартон Boutique & SPA», а также нежилого и торгового помещений, расположенных на территории города.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Краснодарского края принял обеспечительные меры по иску Межрегионального территориального управления Росимущества к бывшему совладельцу сети отелей Marton («Мартон») Андрею Марченко и индивидуальному предпринимателю Ольге Тимофеенко (бывшему бухгалтеру бизнесмена). Росимущество требовало обязать ответчиков освободить нежилые помещения и взыскать плату за фактическое пользование. В рамках обеспечительных мер суд запретил Андрею Марченко и Ольге Тимофеенко, а также иным лицам использовать 16 объектов недвижимости и вести в них коммерческую деятельность.

Речь шла об объектах гостиничной сети Marton в Краснодаре, включая отели «Мартон Пашковский», «Мартон Лидер», «Мартон Лидер 3» и «Мартон Амиго». Кроме того, был наложен арест на денежные средства и имущество ответчиков в пределах 118,5 млн руб.

Алина Зорина