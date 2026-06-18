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Над Крымом и другими регионами РФ сбили 555 БПЛА

Над территориями Республики Крым и других регионов России ликвидировали 555 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ

Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были уничтожены дежурными средствами ПВО в течение прошедшей ночи. Беспилотники сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ростовской, Рязанской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.

Алина Зорина

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