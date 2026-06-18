Аферисты из Петербурга рассылают фальшивые уведомления от госорганов в мессенджерах

Злоумышленники выдают себя за Росфинмониторинг, Минцифры и силовые ведомства. Под видом срочных проверок, выплат или блокировок они направляют жертв на фишинговые копии «Госуслуг» и выманивают паспортные данные, СНИЛС и коды из SMS, сообщает управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по г. Санкт - Петербургу и Ленинградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Злоумышленники выдают себя за Росфинмониторинг, Минцифры и силовые ведомства

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Злоумышленники выдают себя за Росфинмониторинг, Минцифры и силовые ведомства

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Государственные органы не рассылают подобные ссылки и не требуют вводить данные карт через мессенджеры. Пользователям советуют заходить в «Госуслуги» только через официальное приложение, проверять адрес сайта и не поддаваться на давление. Ранее в регионе уже фиксировались похожие мошеннические схемы. Полиция просит граждан быть бдительными.

Кирилл Конторщиков