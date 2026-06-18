На Ставрополье появились шесть новых базовых видов спорта

В Ставропольском крае расширен перечень базовых видов спорта до 19 дисциплин после решения комиссии Министерства спорта РФ, которое добавило в региональный реестр шесть новых направлений. Теперь в крае приоритетную федеральную поддержку получают 19 видов спорта против 13 ранее, что открывает доступ к целевым субсидиям по госпрограмме «Спорт России» на развитие инфраструктуры и подготовку спортсменов, сообщили в региональном минспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минспорта Ставропольского края Фото: Минспорта Ставропольского края

Комиссия Минспорта РФ включила в олимпийскую часть реестра бадминтон, волейбол и прыжки на батуте, в неолимпийскую — всестилевое каратэ и рукопашный бой, а в паралимпийский блок — соревнования спортсменов с нарушением слуха. До этого в Ставрополье действовали 10 олимпийских видов: бокс, велоспорт, гандбол, дзюдо, легкая атлетика, плавание, прыжки в воду, спортивная борьба, тяжелая атлетика и художественная гимнастика, плюс три неолимпийские дисциплины — восточное боевое единоборство, самбо и тхэквондо МФТ.

Министр физической культуры и спорта Ставрополья Вероника Тайдакова пояснила, что базовые направления считаются наиболее перспективными и получают приоритетную поддержку, включая федеральные целевые субсидии. Эти средства направляют на развитие спортивных школ, дополнительную подготовку спортсменов, приобретение оборудования и повышение квалификации тренерско-преподавательского состава. В крае культивируется около 100 видов спорта, однако власти не отказываются от поддержки остальных дисциплин и планируют активно развивать новые и современные виды для привлечения к занятиям спортом жителей с разными интересами.

Решение комиссии Минспорта РФ вступает в силу с 2026 года и действует до 2029 года, что соответствует федеральному периоду планирования спортивной поддержки регионов. Регионы с утвержденными базовыми видами спорта имеют приоритетную финансовую поддержку на создание инфраструктуры, закупку спортивного оборудования, инвентаря и экипировки, а также проведение учебно-тренировочных сборов. Ставропольский край стал одним из регионов, расширившим перечень выше федерального минимума в 16 дисциплин, что демонстрирует приоритет краевого правительства в развитии спортивной базы.

Станислав Маслаков