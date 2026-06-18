Оставлен в силе приговор жительнице Тувы, которая из ревности подожгла мужа

Коллегия Пятого апелляционного суда общей юрисдикции (Новосибирск) оставила без изменения приговор жительнице Тувы, получившей 11 лет за убийство мужа с особой жестокостью. Об этом рассказали в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

События, описанные в деле, произошли в августе 2024 года. Между супругами, находившимися в алкогольном опьянении, произошла ссора на почве ревности. Женщина облила бензином супруга и подожгла газовой горелкой. Потерпевший превратился в живой факел, однако сумел погасить огонь и добраться до больницы. Спустя несколько дней он скончался от ожогов.

Следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве с особой жестокостью (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Рассматривалось оно коллегией присяжных, которые признали подсудимую виновной, но заслуживающей снисхождения. На основании вердикта присяжных Верховный суд Республики Тыва назначил ей 11 лет лишения свободы.

Стороны защиты и обвинения требовали направить дело на новое рассмотрение. Мать потерпевшего просила оставить приговор без изменения.

Илья Николаев