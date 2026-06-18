На КМВ стартовал капремонт 23 многоквартирных домов за 100 млн рублей

В регионе Кавказских Минеральных Вод определился подрядчик на капитальный ремонт 23 многоквартирных домов: электронную торговую процедуру выиграла строительно-коммерческая фирма «Лев» из Пятигорска. Общая стоимость контракта составляет 100 млн руб., сообщили в региональном фонде капремонта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Фонда капитального ремонта Ставропольского края Фото: пресс-служба Фонда капитального ремонта Ставропольского края

Десять объектов находятся в Минераловодском округе, десять — в Пятигорске, три — в Железноводске. Подрядчик обновит 35 конструктивных элементов: четыре крыши, четыре фасада, три фундамента и 24 внутридомовые инженерные системы электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения.

Большинство домов включили в программу из-за высокого физического износа: здания построены в 1950–1960-х годах в период активного развития курортного региона. Это преимущественно двух- и трехэтажные конструкции с добротной архитектурой и значительным запасом прочности несущих стен, но ресурс инженерных сетей и строительных элементов исчерпан. За шесть-семь десятилетий эксплуатации коммуникации, кровельные системы и защитные конструкции достигли предаварийного состояния.

Генеральный директор краевого Фонда капитального ремонта Павел Корниенко пояснил: капремонт — это последовательная модернизация жилищного фонда, которая продлевает срок службы зданий и обеспечивает комфортные условия для тысяч жителей края. Работы выполняют в рамках региональной программы капремонта многоквартирных домов Ставропольского края — одного из крупнейших инфраструктурных проектов региона.

Только в 2026 году планируют отремонтировать 806 конструктивных элементов в 496 многоквартирных домах на общую сумму около 4,5 млрд руб. В 2025 году регоператор вложил 3,7 млрд руб. в 400 домов, обновив 570 элементов. Программа рассчитана до 2043 года и охватывает 9289 МКД, из них 7348 стоят на счетах фонда. На все виды работ действует пятилетняя гарантия — обнаруженные дефекты подрядчик устранит за свой счет.

Станислав Маслаков