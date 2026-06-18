На трассе Ессентуки–Суворовская начинающая автоледи устроила ДТП с пострадавшими

17 июня на 13-м километре автодороги «Ессентуки — Суворовская» в Предгорном округе Ставропольского края 44-летняя водитель автомобиля ВАЗ-2107 не справилась с управлением, съехала в кювет и врезалась в дерево. В результате аварии пострадали водитель и ее 56-летняя пассажирка — обе местные жительницы. Их с травмами доставили в больницу Пятигорска, сообщает Госавтоинспекция Ставрополья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

Автоинспекторы установили, что водитель имеет стаж вождения менее года и ранее не привлекалась к административной ответственности за нарушения ПДД. Тяжесть последствий снижена за счет применения ремней безопасности — обе участницы были пристегнуты. Детальные обстоятельства происшествия устанавливаются, проводится проверка.

ВАЗ-2107 — классический заднеприводный автомобиль с высокой центровкой и большим люфтом руля, который требует аккуратного управления: на скорости выше 80 км/ч машина начинает нестабильно вести, а резкие торможения опасны из-за неравномерной работы тормозов.

Статистика аварийности с участием начинающих водителей на Ставрополье показывает негативную тенденцию. За первый квартал начинающими водителями совершено 42 ДТП, в которых 7 человек погибло и 74 получили ранения — количество ДТП выросло на 16,7%, раненых увеличилось на 57,4% относительно аналогичного периода прошлого года.

Госавтоинспекция Ставропольского края усиливает профилактику аварийности в летний период. С 25 апреля по 31 октября 2026 года проводится информационно-пропагандистская кампания «Дети — не водители!», а с 27 июня по 7 июля — профилактическое мероприятие «Лето без ДТП». Всего 17 июня на дорогах Ставрополья произошло 5 ДТП, в которых пострадали 4 человека, двое погибли.

Станислав Маслаков