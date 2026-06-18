Роспотребнадзор нашел антисанитарию в магазинах «Магнит» Махачкалы и Каспийска

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан провели плановые проверки в сети магазинов «Магнит», принадлежащей АО «Тандер», и выявили множество нарушений санитарных норм и правил торговли в филиалах, расположенных в Махачкале и Каспийске. В ходе инспекций эксперты зафиксировали систематические нарушения, которые ставят под угрозу здоровье потребителей, сообщили в управлении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

В частности, в магазинах не были созданы условия для раздельного хранения пищевых и непродовольственных товаров. Это может привести к загрязнению продуктов и увеличению риска пищевых отравлений. Кроме того, в местах хранения продовольствия отсутствовал контроль за температурно-влажностным режимом, что также является серьезным нарушением. В условиях неправильного хранения продукты могут быстро терять свои качества и становиться опасными для потребления.

Отдельное внимание эксперты уделили обращению с отходами. В ходе проверки выяснилось, что процесс сбора и хранения твердых коммунальных отходов не упорядочен, что создает дополнительные риски для санитарного состояния торговых точек. Также были выявлены нарушения гигиенического характера: в бытовых помещениях не обеспечено раздельное хранение личной и рабочей одежды сотрудников, что может способствовать распространению бактерий и инфекций.

Не менее тревожным стало отсутствие обязательной маркировки на ряде продуктов, таких как изюм, грецкие орехи в скорлупе и цукаты. Это не только нарушает законодательство, но и затрудняет потребителям возможность получить информацию о составе и сроках годности товаров. В некоторых магазинах отсутствовали личные медицинские книжки сотрудников, а также сведения о прохождении ими обязательной вакцинации.

На основании выявленных нарушений Роспотребнадзор возбудил дела об административных правонарушениях против АО «Тандер» и ответственных должностных лиц. Общая сумма штрафов составила 364 тыс. руб.

Станислав Маслаков